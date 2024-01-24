Общество

Федосеев день отмечают 24 января: как не навлечь несчастья на свою семью

Федосеев день отмечается 24 января по старому стилю, день связан с празднованием памяти святого Федосея, который был мучеником христианской церкви. Святой Федосей был пресвитером в городе Ермолаеве (ныне Ярославль) и был казнен в III веке за свою веру.

Согласно народным приметам, Федосеев день считается временем, когда нельзя начинать новые дела, чтобы не привлечь беду. Также рекомендуется быть особенно внимательными и заботливыми к близким, чтобы привлечь благословение святого Федосея. В этот день также обычно проводятся обряды очищения и защиты от болезней и бед. Рекомендуются провести этот день рядом с водой или искупаться. Так можно очистить себя от всего плохого, пишет «МК в Пскове».

Кроме того, народные приметы категорически не разрешают зажигать свечи, лампады и костры. Свет от них может привлечь темные силы и навредить семье. Считалось, что таким образом можно притянуть различные беды и несчастья.

Существует поверье, что во время Федосеева дня можно предсказывать погоду на весну. Например, если в этот день солнечно и ясно, то ожидается хороший урожай и плодородие земли. Если же день пасмурный и холодный, то это может предвещать неурожайный год.