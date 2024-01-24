Общество

Заявки на пост председателя Арбитражного суда Псковской области принимают до 20 февраля

Заявки на пост председателя Арбитражного суда Псковской области принимают до 20 февраля, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Исполняющим обязанности председателя назначена Любовь Алексеева.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Заявления и документы принимаются от претендентов на вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по адресу: 125993, Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4, кабинет №105.

Последний день приема документов – 20 февраля. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Ранее сообщалось, что председателя Арбитражного суда Псковской области Федора Тимаева назначили на должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Тимаев был председателем с ноября 2014 года.