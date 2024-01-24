Заявки на пост председателя Арбитражного суда Псковской области принимают до 20 февраля, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Исполняющим обязанности председателя назначена Любовь Алексеева.
Фото: Арбитражный суд Псковской области
Заявления и документы принимаются от претендентов на вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по адресу: 125993, Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4, кабинет №105.
Последний день приема документов – 20 февраля. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Ранее сообщалось, что председателя Арбитражного суда Псковской области Федора Тимаева назначили на должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Тимаев был председателем с ноября 2014 года.