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Общество

Установка окон и дверей в квартире: как выбрать исполнителя

24.01.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

Окна и двери – важнейшие элементы в любом жилом помещении, которые отвечают и за защиту нашей собственности от недоброжелателей, и за эстетику интерьера, и за изоляцию от шума или потерь тепла.

Очевидно, что выбирать компанию, которая будет устанавливать вам входные металлические двери или окна в спальню, нужно не наобум, а анализируя рынок и сравнивая объективные факторы.     

 

Фото: oknapanorama.ru

Кто поставляет продукцию

Многие «установщики» по факту являются лишь посредниками, которые заказывают компоненты для сборки дверей или окон у сторонних компаний. Это не всегда плохо, но практика показывает, что в этом случае установщик прибавляет к стоимости свою комиссию и не всегда несет ответственность в период гарантийного срока.  

Желательно найти компанию, у которой есть собственное производство, которая собирает окна и двери по ГОСТу, и которая берет на себя ответственность за продукцию.

Еще одно преимущество работы с компаниями, которые сами производят окна-двери – это возможность заказывать нестандартные комплектации, включая французские окна или двери с повышенной устойчивостью от взлома.  

Какая продукция есть в каталоге

Выбирая окна, обратите внимание на качество и толщину профиля, на армирование и количество воздушных камер. Пусть специалисты компании подскажут, какая модель профиля и стеклопакета вам подойдет, чтобы не переплачивать за ненужные функции, многофункциональные стекла и хитрую фурнитуру, если они вам действительно не нужны.  

Если вы ставите двери, то убедитесь, что компания монтирует двери с соответствующим классом устойчивости к взлому (из прочного металла, со скрытыми петлями и с броненакладками), с хорошей тепло и звукоизоляцией.  

Дополнительные критерии

Во-первых, узнайте про возможности оплаты. Если есть беспроцентная рассрочка – это дополнительный плюс.

Во-вторых, сразу уточните, как окна или двери будут обслуживаться в гарантийный и постгарантийный период. Хорошие установщики, как правило, приходят отрегулировать окна и двери спустя 1-2 недели после установки, а также рассказывают, как и когда проводить сезонное обслуживание.

В-третьих, крайне желательно обращаться в компании, которые делают все сами и под ключ. Это снижает вероятность ошибок на стадии замеров, проектирования и непосредственного монтажа. Если заказывать производство у одних, а монтаж у других, то в случае ошибок вы будете долго искать виноватых.

Адрес офиса компании в Пскове, у которой есть собственное производство, и которая устанавливает окна и двери уже более 20 лет, вы можете узнать по ссылке или на сайте

Реклама. ИП Штепа Кирилл Анатольевич ИНН 910905298391. Erid: 3SDnjdG3DxU

Теги: #псков #двери
Источник: Псковская Лента Новостей
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