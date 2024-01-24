Общество

Кровлю Линовской школы в Пыталовском округе монтировали с нарушениями

Нарушения требований градостроительного законодательства выявили на строительной площадке нового здания Линовской средней школы в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева / Telegram

Прокуратура Пыталовского муниципального округа обеспечила надзорное сопровождение реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование». Установлено, что администрация Пыталовского муниципального округа с ООО «Строительная компания "Развитие"» заключила муниципальный контракт на строительство нового здания Линовской средней школы.

Смотрите также Строительство нового здания Линовской школы продолжается в Пыталовском районе

В ходе выездной проверки, которую прокуратура провела с привлечением специалиста управления капитального строительства Псковской области и представителя органа местного самоуправления, в деятельности подрядной организации выявили нарушения требований градостроительного законодательства. На объекте отсутствовал надлежащий строительный контроль, работы по монтажу конструкций кровли выполнены в отсутствие защиты от атмосферных осадков.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора ООО СК «Развитие».

Кроме того, ввиду отставания от графика выполнения работ на четыре недели по причине задержки поставки строительных материалов, прокурор предостерег руководителя ООО СК «Развитие» о недопустимости нарушения закона, что может привести к административной ответственности, предусмотренной частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств по контракту).