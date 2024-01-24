Общество

День инженерной службы Росгвардии отмечается 24 января

24 января отмечается 77-я годовщина образования инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В отряде мобильного особого назначения «Кром» управления Росгвардии по Псковской области инженерно-техническое отделение действует с 1993 года.

Для выполнения задач отделение оснащено современными техническими средствами, предназначенными для выявления, транспортировки и уничтожения взрывчатых веществ, прибором подавления радиосигналов, взрывозащитным костюмом и другими устройствами.

Кроме того, в подразделении несут службу кинологи с четвероногими помощниками – служебными минно-розыскными собаками, обученными на выявление взрывчатых веществ.

В 2023 году сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» выполнили более 1300 задач. Специалисты отделения регулярно проводили осмотры мест проведения массовых культурных, спортивных и религиозных мероприятий на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники ИТО ОМОН «Кром» принимали активное участие в обследовании образовательных учреждений перед началом учебного года и избирательных участков накануне Единого дня голосования, а также уничтожали боеприпасы различного калибра времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на территории области.