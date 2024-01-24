Общество

«PRO-ПРАВО»: О материнском капитале. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 января. Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

В одном из предыдущих выпусков адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начала разговор о социальных пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне. Сегодня она предлагает поговорить о материнском капитале.