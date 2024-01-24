Общество

Названо количество студентов в Псковской области

В Псковской области на начало 2023/2024 учебного года в организациях высшего образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования обучалось 25 тыс. студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2023/2024 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11,1 тыс. студентов. В государственных вузах обучалось 97,7% студентов.

Выпуск в 2023 году бакалавров, специалистов и магистров организациями высшего образования Псковской области составил 2 тыс. человек, из которых 54,3% обучались за счет бюджетных средств.

Численность обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2023/2024 учебного года составила 13,9 тыс. человек. Выпуск обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования в 2023 году составил 3,3 тыс. человек.