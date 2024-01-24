Общество

Цифровые навыки для каждого: Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон»

Каждый житель страны старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией и получить ценные призы от Сбера. В преддверии Дня студента о старте всероссийского конкурса рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе лекции «Технологии и человек», которая прошла в московском кампусе «Школы 21». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: пресс-служба Сбербанка

Как отметил Герман Греф, сегодня технологии — ключевой драйвер изменений. Внедрение искусственного интеллекта позволяет различным отраслям ускорить своё развитие и увеличить объёмы производства в несколько раз. Возможности использования человеком искусственного интеллекта растёт с каждым днём. Но для этого нужно обладать определённым набором цифровых навыков.

Участие в конкурсе «Цифровой марафон» даст участникам возможность проверить и повысить уровень цифровых навыков, проявить свои знания в различных областях, связанных с цифровыми технологиями, или сделать первые шаги в IT. Опыт оценки навыков IT-специалистов и сам формат обучения в «Школе 21» учтены в конкурсе, который также направлен на популяризацию цифровых технологий, повышение интереса к ІТ-специальностям, развитие цифровой экономики и цифровой грамотности в России.

«Сегодня цифровые навыки для всех специальностей и вообще для всех людей очень актуальны. Наш цифровой марафон — способ мотивировать и вовлечь в прокачку цифровых навыков всех желающих. В конкурсе три уровня экспертизы. Первый уровень — "новичок", в нём может поучаствовать любой человек, который хочет усилить свою цифровую грамотность. Второй — исследователи, которые имеют цифровую грамотность: для них будет создан свой трек марафона. И третий уровень — эксперты, которые владеют цифровыми технологиями и будут соревноваться с другими экспертами в сфере IT-технологий. Я приглашаю всех попробовать себя в цифровом марафоне, чтобы прокачать свои цифровые навыки. Желаю всем участникам смелости и удачи», – рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Конкурс продлится до 29 июня 2024 года и будет включать онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы

Участники уровня «Эксперт» в очном финале поборются за денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 300 тыс. — за третье. Победители и призёры других уровней смогут выиграть поездки на курорты Сбера «Манжерок» и Mriya Resort & SPA, сертификат на обучение в СберУниверситете, умные девайсы и мерч от Сбера.

До 26 апреля участники могут проходить онлайн-игру на знание языков программирования Python, Java, JavaScript, Go и C# и накапливать очки (максимум 100).

С 25 марта до 26 апреля необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и пройти онлайн-тестирование, которое определит цифровые навыки конкурсантов. Каждому участнику необходимо выбрать только один уровень — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт».

С 22 апреля по 24 мая будет проходить цифровой диктант по программированию. Он будет ранжирован по уровню сложности: на общий (для тех, кто только знакомится с IT-сферой) и профессиональный. Участники должны будут на слух воспринять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. По итогам диктанта участники уровня «Новичок» успешно завершат марафон, а участники уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в финал, где их ожидают более сложные кейсы. Финал пройдет в июне в московском кампусе «Школы 21».