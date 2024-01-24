Общество

Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 25 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 января. Ночью в большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, утром местами с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега на провода, сообщает региональный гидрометцентр.

Днем прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. На дорогах местами образуется гололедица.

Ожидается ветер южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, днем с переходом к северным направлениям со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, днем столбик термометра покажет от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.