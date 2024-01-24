Общество

Корректировку законодательства в сфере МСУ обсудил законодательный комитет Собрания

Изменения в законодательные акты Псковской области в сфере местного самоуправления обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 23 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В целом законодательство приводят в порядок в связи с преобразованием муниципальных образований, повлекшим образование на территории Псковской области муниципальных округов, объяснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

В частности, один из законопроектов наделяет муниципальные образования государственными полномочиями по сбору информации от администраций сельских поселений, ее обработке и последующему направлению в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Кроме того, органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений. Также в порядок приводится методика расчета субвенций.

«Ошибка в трудочасах и трудоднях не повлияет на сумму субвенций?» – спросил председатель законодательного парламентского комитета Алексей Севастьянов.

«Существенно не повлияет. Мы рассчитывали из того объема, который предусмотрен по методике», – уточнила Елена Тимашова.

Так, субвенции на ведение методики нормативно-правовых актов понадобится увеличить на 12 тысяч рублей, а на составление протоколов - на три тысячи рублей.

Комитет рекомендовал областному Собранию поддержать предлагаемые изменения на сессии 25 января.