Общество

Россиян предупредили о волне провокационных звонков детям с территории Украины

Детям из России звонят на мобильные телефоны и пишут в мессенджеры с территории Украины с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. Об этом сообщает генеральная прокуратура Российской Федерации.

«Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону», - призвали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что сотрудники ведомства оперативно принимают меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних.