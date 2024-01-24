Общество

Детсад в Новоржеве временно закрыли из-за проблем с водоснабжением

Детский сад «Светлячок» в Новоржеве временно закрыли из-за проблем с водоснабжением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото: администрация Новоржевского муниципального округа

«В связи с аварийной ситуацией по водоснабжению детский сад "Светлячок" 24 января 2024 года временно не работает. Для воспитанников сада организована дежурная группа на базе детского сада "Ленок"», - сообщили в администрации.

По всем текущим вопросам родители могут обратиться к воспитателям.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», - добавили в администрации.