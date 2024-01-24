Общество

Законодательное регулирование муниципального контроля обсудил комитет по экономической политике

Областной закон «О порядке разработки и принятия административных регламентов муниципального контроля» может быть признан утратившим силу – за это решение проголосовали члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Заседание под председательством Андрея Козлова прошло в Собрании в преддверии январской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На необходимость признать данный закон недействительным обратила внимание областная прокуратура. «Законодательство изменилось, и теперь непосредственно федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" устанавливает требования к положениям о видах муниципального контроля», - дал пояснения по внесённому в Собрание законопроекту помощник прокурора региона Андрей Яковлев. По словам разработчика, срок предусмотренного законодательством переходного периода уже завершён, и областной закон, регулирующий разработку административных регламентов муниципального контроля, должен быть отменён.

Приглашённый на заседание парламентского комитета уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв уточнил, утверждены ли в муниципалитетах области новые положения о виде муниципального контроля. Представитель прокуратуры подчеркнул, что законодательство обязывает муниципалитеты принять такие документы, в случае их отсутствия будут приниматься меры прокурорского реагирования.