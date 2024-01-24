Общество

В Великих Луках продолжается акция «Студенческий десант»

Великолукские полицейские в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» и в преддверии Дня российского студенчества пригласили в ОМВД России по городу Великие Луки студентов Великолукской академии физической культуры и спорта и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной целью проводимых в рамках акции мероприятий является знакомство молодых людей со спецификой полицейской службы. Акция началась с ознакомительной беседы. Заместитель начальника ОМВД России по городу Великие Луки – начальник отдела по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев познакомил собравшихся с правилами поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и условиями прохождения службы в органах внутренних дел.

Во встрече принял участие председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерий Муравьев. Он рассказал ребятам о том, что сам в прошлом был стражем правопорядка. И призвал студентов попробовать свои силы в этой очень нужной обществу профессии.

Затем участники «десанта» отправились на индивидуальные экскурсии в подразделения ОМВД. Полицейские продемонстрировали им процесс сборки и разборки огнестрельного оружия, рассказали о различных его видах и ответили на вопросы подопечных.

Юные великолучане познакомились с работой экспертов-криминалистов. Они узнали об особенностях проведения различных видов экспертиз. Все желающие смогли поучаствовать в процедуре дактилоскопирования. Они с интересом изучили содержимое чемоданчиков, с которыми сотрудники экспертно-криминалистического отдела выезжают на места происшествий, отметили в ведомстве.

«Не менее увлекательным стало знакомство с полицейскими-кинологами и их безукоризненно подготовленными четвероногими помощниками - бельгийскими овчарками. Студенты в качестве эксперимента спрятали среди автомобилей небольшой предмет. И под общий восторг служебная собака быстро отыскала этот объект. Увиденное в ОМВД России по городу Великие Луки произвело на представителей студенчества яркое впечатление. Среди них были и те, кто решил свою дальнейшую судьбу связать с работой в органах внутренних дел», - добавили в ведомстве.