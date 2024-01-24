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Общество

Присматривать за детьми предложили с помощью системы цифрового контроля

25.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Рассмотреть вопрос создания Всероссийской единой системы родительского контроля предложили кабмину в Госдуме. Такой официальный запрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко направила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратов. Мобильных приложений, позволяющих следить за детьми не только в интернете, но и в реальной жизни, на рынке предостаточно, на днях законность сбора личных данных подтвердил Конституционный суд. Однако эксперты указали на опасность получения чувствительных сведений третьими лицами.

Потребность родителей в защите своих детей и контроле контента, потребляемого ими в интернете, очевидна, отметила Яна Лантратова. Она привела статистику Альянса по защите детей в цифровой среде за 2023 год, согласно которой с цифровыми угрозами сталкиваются 96 процентов российских подростков. Среди самых распространенных сетевых угроз — фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость и кибертравля.

Кроме того, после начала СВО активизировалось деструктивное влияние недружественных стран на российских детей и подростков, добавила депутат. По данным Минцифры, только с начала 2024 года было заблокировано большее 120 сайтов с информацией, направленной на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Всего после начала СВО было заблокировано свыше 230 тысяч подобных материалов.

Для повышения безопасности детей Яна Лантратова предложила создать Всероссийскую единую систему родительского контроля, интегрированную в ведущие российские цифровые сервисы: «ВКонтакте», VK Play, Rutube, Дзен и другие, а также в российские браузеры «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом». «Представляется, что каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю, — написала парламентарий вице-премьеру. — Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале госуслуг или в отдельном приложении на смартфоне. Таким образом родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети».

Еще одно предложение касается обязанности цифровых платформ автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей.

Существующие приложения для родительского контроля не могут обеспечить полную защиту ребенка, например, во время его нахождения в популярных социальных сетях. А некоторые программы могут использоваться для шпионажа за детьми и третьими лицами, которые находятся поблизости, констатировала депутат Лантратова.

Легальность использования контролирующих приложений на днях подтвердил Конституционный суд. Туда обратился россиянин, осужденный за незаконную запись разговоров через приложение, установленное на смартфоне семилетнего сына. Мужчина оспаривал конституционность статьи Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни, требуя добавить в нее оговорку об уголовном наказании лишь за «корыстный» сбор данных. В КС решили не менять УК, указав, что законодатель может ограничить использование приложений родительского контроля.

Защита от утечек персональных данных через подобные приложения важна, согласилась Яна Лантратова. Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект, серьезно усиливающий ответственность за такие нарушения. По мнению парламентариев, жесткие штрафные санкции и возможность получить реальный срок помогут переломить ситуацию с утечками.

При разработке единой системы родительского контроля Лантратова предложила использовать наработки ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности, а также ограничить функционал сервиса таким образом, чтобы фиксировалась исключительно информация, связанная с онлайн-активностью ребенка. «У системы не должно быть возможности собирать иную личную информацию о ребенке, а также сведения о других лицах», — заключила депутат.

Как не потеряться в море мобильных приложений и пользоваться ими этично, знают в Институте изучения детства, семьи и воспитания. Его директор, член Общественной палаты РФ Наталья Агре рассказала «Парламентской газете», что специалисты обучают этому родителей. Существуют программы, контролирующие онлайн-активности, время, проведенное в Сети, а также отдельно — трекеры, позволяющие контролировать местонахождение ребенка в любой временной промежуток.

«Это вопрос не законодательного регулирования, а отношений в семье, — уверена эксперт. — Если взрослые знают, как пользоваться приложениями, а мы готовы их этому научить, если умеют договориться с детьми, и в этом тоже готовы помочь, то проблем не будет и дополнительных ограничений вводить не следует».

Согласился с общественницей и сенатор Артем Шейкин, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. «Важно обучать детей безопасности в цифровом пространстве, включая вопросы конфиденциальности, защиты личной информации, идентификации мошеннических действий и соблюдения онлайн-этикета, — сказал он.

Напомним, в 2023 году кабмин утвердил Концепцию информационной безопасности детей, которая подразумевает введение в школах уроков по информационной безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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