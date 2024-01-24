Общество

Псковичи стали чаще других россиян искать подработку

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей Псковской области за последние три месяца.

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 60% опрошенных жителей региона были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Псковской области выросла на 8%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО и в том числе из Псковской области больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи.

В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.

«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в Псковской области составляет 3 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 46 000, а компании платят на уровне 43 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.