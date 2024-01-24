Минпромторг планирует расширить список БАДов для обязательной маркировки

Минпромторг собирается с 1 сентября 2024 года расширить перечень биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 1 сентября 2024 года Минпромторг России планирует расширить перечень кожных антисептиков, а также биологически активных добавок к пище, подлежащих обязательной маркировке», - говорится в распространенном сообщении.
Проект поможет полностью охватить маркировкой дезинфицирующие средства, антисептики и БАДы для оптимизации оборота этих товаров у отраслевых компаний, пишет ТАСС.
Документ утверждает сроки поэтапного введения обязательной маркировки в отношении новых товаров, что позволит участникам оборота легче адаптироваться к новым требованиям.
Систему маркировки «Честный знак» внедрили в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.