Общество

Минпромторг планирует расширить список БАДов для обязательной маркировки

Минпромторг собирается с 1 сентября 2024 года расширить перечень биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 сентября 2024 года Минпромторг России планирует расширить перечень кожных антисептиков, а также биологически активных добавок к пище, подлежащих обязательной маркировке», - говорится в распространенном сообщении.

Проект поможет полностью охватить маркировкой дезинфицирующие средства, антисептики и БАДы для оптимизации оборота этих товаров у отраслевых компаний, пишет ТАСС.

Документ утверждает сроки поэтапного введения обязательной маркировки в отношении новых товаров, что позволит участникам оборота легче адаптироваться к новым требованиям.