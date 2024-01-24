Общество

Абоненты Tele2 в Псковской области не могут дозвониться по номеру «112»

Абоненты Tele2 в Псковской области в ночь на 25 января не могли дозвониться на короткие номера телефонов, сейчас проблема частично устранена. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Ночью в Псковской области из-за технического сбоя абоненты Tele2, а также абоненты операторов, которые базируются на сетях Tele2, не могли дозвониться на короткие номера телефонов: 112, 122, а также вызвать скорую помощь и другие экстренные службы», - рассказал Михаил Ведерников.

Сейчас для большинства абонентов проблема устранена, но наблюдаются локальные сложности с дозвоном.

Тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, предлагают звонить по альтернативным номерам: