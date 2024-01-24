Экс-сотрудник ФСБ назначен на должность врио начальника управления спецпрограмм псковского правительства

На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов, имеющий большой опыт работы в ФСБ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Также рассмотрели дополнительные меры безопасности для детей и подростков. «Сейчас отмечается рост активности сообществ, распространяющих угрозы совершения преступлений в школах – на эту тему мне неоднократно поступали обращения от родителей. Поручил донести до всех участников образовательного процесса чёткий и понятный алгоритм по противодействию этому вызову», - добавил Михаил Ведерников.