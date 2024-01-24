Общество

Экс-сотрудник ФСБ назначен на должность врио начальника управления спецпрограмм псковского правительства

На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов, имеющий большой опыт работы в ФСБ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Проинформировал об этом коллег на совместном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона. В рамках совещания подвели итоги года и обозначили основные направления работы на 2024 год. Обсудили реализацию госпрограммы по обеспечению общественного порядка. Поручил уделить особое внимание борьбе с правонарушениями по сети интернет и профилактике преступности несовершеннолетних», - отметил губернатор.

Также рассмотрели дополнительные меры безопасности для детей и подростков. «Сейчас отмечается рост активности сообществ, распространяющих угрозы совершения преступлений в школах – на эту тему мне неоднократно поступали обращения от родителей. Поручил донести до всех участников образовательного процесса чёткий и понятный алгоритм по противодействию этому вызову», - добавил Михаил Ведерников.