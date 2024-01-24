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Общество

Мероприятия в честь 100-летия Героя Советского Союза Александра Матросова пройдут в Псковской области

25.01.2024 10:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области запланированы мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Александра Матросова — Героя Советского Союза (посмертно), который на Псковской земле совершил свой знаменитый подвиг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В памятный день, 5 февраля, в образовательных организациях региона пройдет единый классный час «Легендарный рядовой». Предполагается проведение флешмоба «Из племени матросовцев». Соревнования по спортивному многоборью среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций состоятся 22 февраля.

В течение всего года в Псковской области пройдут тематические «Вахты памяти», уроки мужества, литературные чтения, слет участников движения «Юнармия» в Великих Луках, а также соревнования «Юнармия — Великие Луки — 2024», другие спортивные турниры по борьбе, спортивному ориентированию, боксу. Также предполагается проведение реконструкции боя, посвященной подвигу Александра Матросова.

Отметим, что родился Александр Матросов 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской области. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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