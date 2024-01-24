Общество

Сергей Вострецов: Студенчество – это прекрасная пора жизни

С Днем студента и Днем памяти святой мученицы Татианы поздравил россиян глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Дорогие студенты, преподаватели, милые Татьяны! Сердечно поздравляю вас с Днем святой мученицы Татьяны, который, по сложившейся доброй традиции, издавна отмечается как День студента», – обратился Сергей Вострецов.

История Татьяниного дня уходит своими корнями в далекое прошлое. Именно в этот день в 1755 году был подписан указ об основании Московского университета.

«Я обращаюсь с поздравлениями и самыми тёплыми пожеланиями к каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий, всех, кто имел счастье провести юность в лекционных залах и лабораториях университетов, институтов, академий! Также я адресую поздравления тем студентам, кто только ещё постигает премудрости науки», – сказал он.

Экс-депутат также поздравил преподавателей – тех, кто передаёт свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов нового поколения.

«Дорогие студенты! Поздравляю вас с этим замечательным студенческим праздником и желаю никогда не падать духом, смело проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю вам с упорством и интересом грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся в будущем. Желаю, чтобы каждый из вас получил профессию, о которой мечтает. И, конечно же, желаю удачи, без которой студенту никак не обойтись. Пусть занятия будут в радость, а преподаватели станут вашими союзниками друзьями. И помните, студенчество – это прекрасная пора жизни, когда все впереди, стоит лишь выбрать правильный путь! Убежден, что все вы сможете реализовать свои мечты и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда на благо нашей прекрасной Родины – России!» – заключил Сергей Вострецов.