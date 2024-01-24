Общество

Более 40 тысяч человек получают льготные лекарства в Псковской области

66 107 человек (11,25 % от общей численности населения) в Псковской области имеют право на льготное лекарственное обсечение, из них таким правом воспользовались 62,3% (41 184 человека), следует из проекта доклада, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Так, льготное лекарственное обеспечение осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Получателями являются следующие категории граждан:

- граждане, имеющие группу инвалидности и не отказавшиеся от государственной социальной помощи - 18547 человек;

- пациенты, страдающие орфанными заболеваниями - 94 человека;

- лица, находящиеся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний – 7911 человек;

- лечение высокозатратных нозологий – 1325 человек;

- дети с орфанными заболеваниями, которые обеспечиваются дорогостоящими и незарегистрированными в РФ лекарственными препаратами за счет средств фонда «Круг Добра» - 14 человек;

- обеспечение наркотическими лекарственными препаратами граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи – 532 человека.