Общество

Федеральные льготы на лекарства в Псковской области получают более 18 тысяч человек

Количество федеральных льготников на сегодняшний день в Псковской области составляет 18 547 человек, следует из проекта доклада, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Консолидированный норматив финансирования по программе на 2023 год составил 259,8 млн рублей, на 2024 год – 302 млн рублей.

Финансовые средства для данной категории граждан поступают в бюджет Псковской области ежегодно в виде субвенций и межбюджетных трансфертов, рассчитываются с учетом количества граждан, сохранивших за собой право на набор социальных услуг (НСУ) в части лекарственного обеспечения. При этом средства, которые поступают в виде субвенций, пациенты могут монетизировать при отказе от льготы, уточняется в документе.

Сумма, выделенная в 2023 году на одного федерального льготника с учетом субвенций и межбюджетного трансферта, составляет 14 320,20 рублей на год. При этом фактически каждый из обратившихся граждан получил медикаментов на сумму– 66 980,60 рублей.

Проблемой лекарственного обеспечения федеральных льготников в области в настоящее время является тот факт, что большинство граждан области, имеющих право на получение набора социальных услуг, предпочли получение льгот в денежном эквиваленте.

Так, в 2023 году федеральные льготники, отказавшиеся от НСУ, получили препаратов на сумму 49,7 млн рублей из регионального бюджета.