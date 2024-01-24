Общество

Порядка пяти нарушений запрета на салюты зафиксировали в Псковской области

Порядка пяти нарушений запрета на запуск фейерверков зафиксировали в Псковской области в 2023 году, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не более пяти нарушений зафиксировано, вот из машины пытались запускать салют. Все виновные установлены, сложностей в этом нет», - сказал Алексей Овсянников.

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Последний штраф за это административное нарушение составил 7 тысяч рублей.

Напомним, с 3 июля 2023 года в регионе по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

При этом использование пиротехнических изделий было разрешено с 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года.