Общество

Народные дружинники за год помогли раскрыть 32 преступления в Псковской области

Народные дружинники за 2023 год помогли раскрыть 32 преступления в Псковской области. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дружинники помогают, как правило, раскрывать административные правонарушения. За год дружинниками 32 преступления раскрыто», - сказал Алексей Овсянников.

Всего в Псковской области 35 дружин, более 400 человек. По словам Алексея Овсянникова, в дружину вступают социально ответственные люди, многие из них - пенсионеры.

Он отметил, что народная дружина оказывает значимую помощь полиции, так же как и отряд «Дружина Александра Невского», созданный в области летом 2023 года.

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Как сообщал ранее губернатор Михаил Ведерников, отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области. «Совсем недавно с помощью "Дружины" задержали группу преступников, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Десятки беспилотников, взлеты которых подавили. Есть обнаруженные БПЛА. И самое главное - помощь в патрулировании. Результаты, действительно, хорошие, даже в ситуациях, которые, может быть, не имеют прямого отношения к безопасности», - рассказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».