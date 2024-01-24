Общество

Алексей Овсянников: Псковская область привлекает наркодилеров

Псковская область привлекательна для наркодилеров из-за большого количества населенных пунктов. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Область привлекательная в том плане, что мы занимаем второе место среди регионов по количеству населенных пунктов. Здесь много малонаселенных деревень, всего несколько жилых домов, а многие жители - приезжие», - отметил Алексей Овсянников.

Он отметил, что в прошлом году полицейские пресекли в Псковской области деятельность пяти нарколабораторий, деятельность еще двух пресекли органы ФСБ.

Кроме того, в 2023 году из незаконного оборота в регионе изъяли 1 тонну 354 кг наркотических средств и психотропных веществ. Это в три раза больше, чем в 2022 году - тогда было изъято 415,8 кг.