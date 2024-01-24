Общество

Новый расчет дохода малоимущей семьи утвердили в Псковской области

Изменения в областной закон о государственной социальной помощи приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Необходимость корректировки действующей редакции закона возникла в связи с вступлением в силу новых правовых норм на федеральном уровне.

С 1 января 2024 года при оценке права граждан на государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, предусматривается переход от «среднесемейного» прожиточного минимума к прожиточному минимуму на душу населения.