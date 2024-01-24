Михаил Ведерников: В студенческие годы закладываются основы жизненных успехов

С Днeм российского студенчества псковскую молодежь от имени правительства Псковской области и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор отметил, что псковские студенты не только хорошо учатся, но и участвуют в общественной жизни региона, проявляют себя в спорте, творчестве, добровольчестве. «Ваши чувство ответственности и стремление внести свой вклад в развитие нашей области дорогого стоят. Ценю вашу активность и помощь в решении важных для региона вопросов и задач», - обратился к студентам Михаил Ведерников.
Глава региона пожелал молодым людям сохранить и через всю жизнь пронести студенческий задор, огонь творчества и жажду знаний.
«Пусть образование, которое вы получаете сегодня, станет основой для вашего профессионального роста и крепким фундаментом для будущего Псковской области и нашей страны!» - заключил Михаил Ведерников.