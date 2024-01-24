Общество

Нюансы оплаты больничного в 2024 году раскрыли в СОЦПРОФ

Больничный лист выдается работникам, которые по состоянию здоровья временно лишены возможности работать. Как осуществляется оплата больничного в 2024 году, рассказали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

По законодательству больничный можно получить в случае заболевания, травмы, после операции или процедуры, а также при беременности или уходе за больным ребенком.

Согласно требованиям законодательства, если работник не работал два последних года, или заработная плата оказалась меньше расчетного критерия, то для таких случаев устанавливают минимальный размер оплаты листка нетрудоспособности. В России в 2024 году МРОТ увеличен сразу на 3000 рублей, и составляет 19 242 рубля против 16 242 рублей в 2023 году.

Работодатель оплачивает лишь три дня больничного, а все остальные дни — Социальный фонд России.

С 2024 года максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством стали больше. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит:

122 808 рублей в месяц при страховом стаже 8 лет и более (100% среднего заработка);

98 246 рублей в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);

73 685 рублей в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).

В 2023 году максимальные выплаты по больничному составляли 83 205 рублей.

В объединении также напомнили, что даже после увольнения можно принести больничный лист бывшему работодателю и получить оплату.

«Если вы уволились с работы и заболели, но ещё не устроились к новому работодателю, то в течение 30 календарных дней работодатель обязан оплатить вам больничный. Об этом говорит пункт 2 статьи 5 федерального закона от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Но есть небольшой нюанс. В отличие от трудоустроенного работника, уволенному работнику больничный лист будет оплачен не в размере 100% от средней заработной платы, а лишь в размере 60% от средней зарплаты работника (пункт 2 статьи 7 закона №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством")», - рассказали в СОЦПРОФ.

Если сотрудник заболел в отпуске, он все равно может открыть больничный. В соответствии со статьей 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника. Отпуск продлевается или переносится на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском.

Чтобы проверить, что больничные выплаты рассчитаны правильно, можно отправить письменный запрос в свою бухгалтерию, там покажут расчёт. Также можно воспользоваться различными онлайн-калькуляторами больничных и сравнить данные.

«Важный момент: некоторые компании в рамках компенсационного пакета предлагают дополнительные выплаты по листкам нетрудоспособности. Поэтому, чтобы точно знать, сколько получите, запросите эту информацию в своём HR-отделе (обычно такие выплаты прописываются в положении о системе оплаты труда)», - посоветовали эксперты.