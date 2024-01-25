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Общество

Мусорных операторов хотят назначить санитарами леса

26.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Отдых на природе в России становится все популярнее. Для развития бизнеса на селе это хорошо, если бы не одно «но»: часто неразрешимой проблемой становится вывоз мусора. Ведь операторы обслуживают только населенные пункты, а в леса не заезжают. Чистить леса приходится местным властям, что сказывается на муниципальном бюджете. Изменить ситуацию предлагает первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Горожане все чаще арендуют жилье в селах или деревнях, приезжают на экофермы. Там можно отдохнуть от суеты, поесть экологически чистые продукты, насладиться пением петухов или научиться чему-то новому, к примеру доить коров. А то, как рассказал владелец подмосковного фермерского хозяйства, бывает, что шестнадцатилетние подростки впервые видят корову. Несомненные плюсы в этом есть и для местных жителей, у которых появляются и работа, и дополнительный доход.

Все бы хорошо, но в местах отдыха, в том числе и в лесу, туристы оставляют не только деньги, но и отходы. И вот тут начинаются проблемы. Мусоровозы операторов ТКО обслуживают только населенные пункты, как городские, так и сельские, а в природные зоны не заезжают. Так что вывоз мусора оттуда становится головной болью муниципалитетов и увеличивает финансовую нагрузку на местные бюджеты, рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

К таким выводам сенатор пришла благодаря постоянному мониторингу того, как в регионах работает реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот вопрос парламентарии держат на контроле по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Пока эффективной перестройку этой отрасли назвать нельзя, считает Рукавишникова, ведь остаются нерешенными многие проблемы. «Одним из наиболее серьезных вопросов стал недостаток спецплощадок для утилизации отходов, а также нехватка операторов для их обслуживания. Это актуально и для городов, и для сел. И особенно остро это проявляется в муниципалитетах, где активно развивается сельский туризм», — посетовала парламентарий. Она уверена, что изменить ситуацию помогут комплексные правовые решения, которые поддержат муниципалитеты: «Для органов местного самоуправления сельских территорий, особенно привлекательных с точки зрения туризма, необходимы положения об особом механизме расчета платы услуг операторов по обращению с ТКО». Сенатор готовит проект закона с таким предложением.

Усилить поддержку муниципалитетов в сфере обращения с отходами — это правильно, согласен с предложением Рукавишниковой зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев. Ведь если решать проблему с другой стороны, к примеру обязать операторов ТКО убирать мусор и в природных зонах, нужна серьезная и долгая работа с экспертами, считает депутат.

По его мнению, важно проводить просветительскую и воспитательную работу. Он привел в пример программу Рослесхоза «Лесной подрост», благодаря которой школьникам не на словах, а на деле прививают любовь к природе. «Юные лесники ухаживают за природой, высаживают саженцы, и чем больше будет такой позитивной работы с подрастающим поколением, тем больше у ребят будет понимания, как себя нужно вести в лесах», — уверен парламентарий.

А пока люди приезжают в села, отдыхают, оставляют после себя в лесах горы мусора. «Хотя я не сторонник наказания рублем, но в этом вопросе можно подумать о повышении штрафов для физических лиц, чтобы приучить отдыхающих к чистоте», — припомнил еще один способ Олег Лебедев. По его мнению, чтобы достичь результата, нужна именно комплексная работа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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