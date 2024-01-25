Общество

Юрист раскрыл, кто и когда может законно прослушивать россиян

Современные технологии предоставили широкие возможности для прослушивания мобильных телефонов. Но лишь несколько оснований для этого законны, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Очевидно, что право на это есть у силовых структур: заниматься оперативно-розыскной деятельностью и прослушиванием могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Это регулируется законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности», разъясняет юрист. «При этом прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина РФ», — подчеркнул Виноградов агентству «Прайм».

Решение суд принимает при наличии информации о признаках готовящегося, совершаемого или совершенного тяжкого или особо тяжкого деяния, либо преступления средней тяжести. Основанием для суда может стать наличие данных о лицах, задействованных в таких деяниях, а также о непосредственной угрозе безопасности России.

«Иногда прослушивание возможно и без решения суда, но с обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Речь идет о случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», — объясняет Виноградов.

В некоторых случаях прослушивать телефонные разговоры сотрудников может работодатель. Но лишь если работники об этом оповещены и под роспись дали свое согласие. Работодатели не должны вести запись и хранить файлы с личными разговорами работников без их согласия. Иначе это нарушает их конституционные права.«При этом компания не должна обрабатывать информацию, связанную с частной жизнью», — указывает Виноградов.

Также, согласно решению Конституционного Суда, родители могут использовать приложения для прослушивания происходящего вокруг ребенка ради обеспечения его безопасности. Но при условии, что полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда другому лицу. «Если же будет доказано, что родитель намеренно собирал сведения о чужой частной жизни, то это — основание для уголовной ответственности», — утверждает юрист.

Во всех остальных случаях, по его словам, негласное прослушивание запрещено.