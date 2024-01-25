Общество

70% псковичей ждут поддержки работодателей в профессиональном обучении

Служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры» выяснила, какие основные тренды будут определять рынок труда Псковской области до 2030 года.

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда до 2030 г. по мнению работников и соискателей.

Сразу 70% опрошенных работников в регионе ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Говоря о группах навыков, по которым люди видят необходимость переобучения, 50% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки. И здесь работники и соискатели больше всего хотят изучать иностранные языки, ПО, математику, а также инженерные науки.

А вот soft skills по мнению опрошенных пока что будут на 3 месте по важности – прокачивать коммуникационные навыки, эмпатию, целеполагание и т. п. планируют пока 26% опрошенных. Ещё 21% будут работать над усилением своих метанавыков (самосознание, стрессоустойчивость, уверенность в себе)

Интересно, что сотрудники, традиционно опирающиеся на soft skills и метанавыки, приоритизируют именно их для переобучения, а не проф.качества.

Несмотря на открытость людей к обучению в целом (98% соискателей заявили, что уже обучаются и развивают свои навыки), на практике только 10% опрошенных заявили о реальной готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство (70%) ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

«Сразу несколько факторов сыграли свою роль в приоритизации развития навыков на рынке труда и его выходе в топ долгосрочных трендов. Главные – это ускоренная трансформация экономики и быстро меняющиеся условия, на которые бизнесу нужно реагировать. Компании сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, традиционный подход затрудняет привлечение талантливых кандидатов, способных быстро адаптироваться к изменчивым реалиям.

На рынке появляются новые виды работ, и они требуют специфических навыков. При этом остаются вопросы к образовательным институтам, которые не всегда способны подстраиваться под BANI-экономику. Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов на основе навыков, а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить. И здесь ориентация на навыки четко попадает в цель бизнеса», – отмечает Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru.

При этом характерно, что чаще всего (в 1,7 раз чаще) о важности дополнительного обучения заявляли высококвалифицированные сотрудники, нежели неквалифицированные работники. При этом в реальности в ближайшем будущем нужно будет переобучаться больше всех среднеквалифицированным работникам – так как это наиболее востребованные группы сотрудников в текущих реалиях.