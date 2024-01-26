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Общество

Истории обманутых людей рассмотрят на первом вебинаре о самых распространенных схемах мошенничества

26.01.2024 17:51|ПсковКомментариев: 0

Первый вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей» пройдет 29 января на площадке «ВКонтакте» в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Эксперты ГУ МВД России по городу Москва помогут посмотреть на ситуации критически и обратить внимание на тревожные «звоночки» на реальных примерах. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Разговор пойдет о самых распространенных мошеннических схемах и фразах, которые чаще всего используют злоумышленники, чтобы заманить в ловушку потенциальную жертву.

Подключиться к вебинару можно по ссылке января в 11:00 (МСК) на площадке «ВКонтакте». Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре очно, необходимо записаться на мероприятие на портале в поле «Записаться на очный семинар». Также на портале возможно подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах. Для этого можно заполнить специальную форму.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 году совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены инструкции, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. Кроме того, там опубликованы реальные истории людей, которые стали жертвами мошенников.

В 2023 году проект «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт», а также был удостоен награды премии Рунета в номинации «Информационная безопасность».

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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