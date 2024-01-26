Общество

Более 11 млн рублей отсудили потребители Псковской области в 2023 году

Суды привлекают специалистов управления Роспотребнадзора по Псковской области к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. В 2023 году дано 93 таких заключения (в 2022 году - 86 заключений). На конец года суды рассмотрели и удовлетворили 57 дел, по которым специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области давали заключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Анализируя тематику судебных дел, в рассмотрении которых принимало участие управление Роспотребнадзора по Псковской области, можно сделать вывод о том, что превалируют споры в сфере услуг – 67% от общего числа. Соответственно на долю торговли приходится 33%. Наибольшее число исков в сфере услуг относится к бытовым услугам (строительство, изготовление мебели, ремонт и т.д.) – 20% от числа всех потребительских исков», - рассказали в пресс-службе.

Денежная сумма, присужденная в пользу потребителей по 57 удовлетворенным искам, составила более 11 миллионов рублей, из них в счет компенсации морального вреда присуждено более 400 тысяч рублей.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Псковской области в 2023 году подало 27 исковых заявлений в защиту прав потребителей (в 2022 – 21 иск). На конец 2023 года суды рассмотрели 24 таких иска и все они удовлетворены в полном объеме. Всего присуждено боле 13,5 миллионов рублей, при этом компенсация морального вреда составила более 300 тысяч рублей.

Также в 2023 году подано шесть исков в защиту неопределенного круга потребителей - три из них поданы в суд на блокировку сайтов, реализующих табачные изделия. В настоящее время сайты заблокированы: