Общество

Частные охранники задержали 268 человек в Псковской области за 2023 год

Совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Василия Софина, состоялось совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.

В мероприятии приняли участие представители регионального УМВД, комитета по образованию и руководители частных охранных организаций.

В ходе совещания обсуждались результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в 2023 году.

Отмечено, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В 2023 году частными охранниками задержано 268 граждан, в том числе 21 человек за совершение преступления, 247 - за административные правонарушения.

Также собравшиеся обсудили вопросы организации профессиональной подготовки частных охранников и участие частных охранных организаций в обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов.