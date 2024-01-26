Общество

Смотритель со щитом

В России подготовлен законопроект о введении должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов. Что они сами думают об инициативе? Насколько новый защитник мог бы быть для них полезен? Станет он «щитом» или «смотрителем»? Почему важно не забыть о финансовой стороне вопроса? Свои вопросы обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера задала профильным общественным организациям и поговорила с региональным уполномоченным по правам человека, сейчас защищающим права инвалидов и ветеранов.

«Повысит эффективность»

В законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму, инвалиды и ветераны названы «уязвимыми категориями граждан». «Несмотря на достаточно большое количество различных государственных органов, комиссий и советов, защищающих права инвалидов и ветеранов, уровень их защиты остается низким, - сказано в пояснительной записке к документу. - Полагаем, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе».

Новый уполномоченный, в случае его появления, среди прочего будет взаимодействовать с профильными общественными организациями и участвовать в выработке государственной политики.

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Есть, кому решать

«Это лишнее», - оценивает перспективу появления нового уполномоченного Владимир Прокудин, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых.

Его слова кажутся парадоксальными только на первый взгляд. Владимир Прокудин рассказал, что в прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал создание отдела по делам инвалидов в структуре комитета по социальной защите населения. На федеральном уровне существует комиссия по делам инвалидов при президенте с прямым выходом на правительство.

«Зачем еще полномочный представитель? И чем он будет заниматься таким, что не может решить правительство? А на региональном уровне мы плотно работаем с отделом по делам инвалидов, доносим вопросы и решаем проблемы», – поясняет Владимир Прокудин свою позицию.

В частности, сейчас новый отдел ищет решение для двух проблем, заявленных обществом слепых.

Во-первых, это создание на региональном уровне системы сертификатов на технические средства реабилитации, положенные по региональной программе. Общество слепых предлагает современный подход: не централизованные закупки, а распределение тех же финансов через сертификаты, чтобы инвалиды по зрению имели возможность самостоятельного приобретения подходящих изделий.

Во-вторых, трудоустройство инвалидов. В сентябре 2022 года был принят федеральный закон о квотировании рабочих мест, где сказано, что работодатели обязаны трудоустраивать определенный процент инвалидов в организациях с численностью сотрудников от 35 человек. Однако местные работодатели не спешат исполнять норму, сообщает Владимир Прокудин.

«Мы понимаем, что инвалид может работать не на каждом предприятии, – отмечает он. – Но трудоустроить инвалида можно не на своей производственной базе, а на одном из наших предприятий путём аренды сертифицированного рабочего места. То есть инвалид работает у нас, а зарплату ему платит бизнес. Однако работодатели Псковской области не спешат идти навстречу».

Тяжелые вопросы

Марина Борисенкова, депутат Псковской городской Думы и председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, согласна с коллегой в том, что работа органов исполнительной власти по поддержке инвалидов ведется на высоком уровне. Однако она уверена, что новый уполномоченный смог бы поднять пласт проблем, пока лежащих под спудом.

«Мое мнение однозначное: уполномоченный нужен, - заявляет Марина Борисенкова. - Создание такого института позволило бы централизованно решать проблемы инвалидов и их семей, выявлять системные проблемы. Права инвалидов не ограничиваются социальной защитой, спектр проблем шире. Существует огромный пласт, которому уделяется мало внимания, а общественники его затронуть не могут. Я говорю о психиатрических учреждениях и местах содержания под стражей. Мы не знаем, что там происходит, и попасть туда не может. Также уполномоченный смог бы помочь с поддержкой в судах, люди с инвалидностью чаще не могут нанять себе юриста, а для самостоятельной защиты не обладают знаниями».

Она уверена: чтобы сделать новый институт рабочим, уполномоченному необходимы реальные рычаги. В частности, возможность посещать специализированные учреждения в любое время и обладание доступа к персональным данным — их защита может стать формальным основанием для недопуска к решению конкретных проблем.

Не перепутать

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который сейчас занимается отстаиванием прав инвалидов наравне с другими категориями, называет цифры: 2% - столько жалоб в прошлом году поступило от инвалидов, в основном они касались пенсионных выплат, благоустройства жилья, парковок.

Уполномоченный считает, что с точки зрения справедливости будет нецелесообразно выделять права отдельной категории как наиболее значимые и требующие защиты. И призывает не путать профильных чиновников, поставленных для решения задач в определенной сфере, и омбудсменов, которые должны подключаться только в том случае, если эти чиновники плохо поработали.

«Уполномоченные — это все-таки институт дополнительной защиты прав граждан. По нашей Конституции, для любого чиновника защита прав и свобод гражданина является обязанностью и смыслом деятельности».

Также он делает акцент на финансовой стороне вопроса. Институт омбудсменов — тот случай, когда один в поле не воин. Требуются бюджетные вливания для поддержания аппарата уполномоченного, включающего в том числе, штат юристов.

«Без работников, - подчеркивает Дмитрий Шахов, - ни один омбудсмен работу не то, что не потянет, а подорвет престиж и авторитет института, заставит задуматься, а нужен ли нам вообще такой уполномоченный. Квалифицированные специалисты должны обладать профессиональными знаниями, чтобы защищать права граждан».

«Какого еще?»

Ветераны тоже не испытывают восторга от потенциального появления нового уполномоченного.

«Можем плодить новые должности, сколько угодно, - замечает руководитель областной организации ветеранов Николай Груздов. - Какого еще нам нужно смотрителя? Обычно они только мешают. Мы со всеми ладим, решаем вопросы. Мое личное мнение таково, что преждевременно об этом говорить».

Он рассказывает, что каждый ноябрь представителей регионов собирает Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На пленумах ни разу не поднимался вопрос о необходимости введения должности специального уполномоченного. У региональных отделений налажена прямая работа с руководством своих субъектов, у головной организации — с руководством страны.

Также Николай Груздов не видит смысла в появлении нового уполномоченного для защиты прав ветеранов, возвращающихся со спецоперации.

«У новых ветеранов, - напоминает Николай Груздов, - есть государственный фонд «Защитники Отечества», они работают напрямую с губернатором. Чудесные люди, у них все есть для эффективной помощи, от средств реабилитации до работы по принципу «одного окна». Мы тоже работаем с ветеранами спецоперации, уже направляли их по своим путевкам на отдых».

Получается, что тема с введением должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов имеет несколько граней. С одной стороны, профильные чиновники и общественники уже занимаются проблемами этих категорий. С другой, не все они могут объять и разрешить, раз появилась мысль о необходимости вывести на это поле дополнительного защитника. С третьей, должностей для профильных омбудсменов можно придумать еще с десяток - немало тех, кто тоже нуждается в пристальном внимании к своим проблемам. Чтобы не плодить сущности, всего-то и нужно, чтобы каждый на своем месте эффективно выполнял собственную работу, тогда никакие дополнительные щиты не потребуются. Но это что-то из области фантастики. Введение должности нового уполномоченного кажется на этом фоне более реалистичным.

Юлия Магера