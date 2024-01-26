Общество

Диетолог назвала устаревшие пищевые привычки людей

Диетолог Наталья Круглова назвала те пищевые привычки, которые давно устарели и мешают людям быть здоровыми. Врач разделила все пищевые привычки на две большие группы. Первая – это целевые пищевые привычки, они решают определённые цели и задачи, имеющиеся у человека в настоящий период времени.

«Например, цель — питаться разнообразно, полноценно, включать в свой рацион достаточное количество овощей и фруктов, поддерживать здоровый вес или снижать вес», — пояснила врач.

Ко второй группе пищевых привычек эксперт отнесла те самые устаревшие привычки. Они многим знакомы, но, к сожалению, не несут в себе пользы для здоровья, пишет RuNews24.

«Это те установки, которые на настоящий момент не удовлетворяют его целям и задачам, а просто остаются с человеком и являются, например, следствием какого-то опыта в детском возрасте. Например, достаточно распространённые привычки, которые стоит пересмотреть, — это есть все блюда с хлебом, добавлять сахар во все напитки, заканчивать каждый приём пищи чем-то сладким. Также есть в обед первое, второе и компот, доедать обязательно до конца и невозможность оставить какую-то еду на тарелке. Использовать еду в качестве награды для себя или для своих близких, утешать себя едой. Это все те пищевые привычки, которые могут способствовать накоплению лишнего веса», — рассказала врач-диетолог.