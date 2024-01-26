Общество

Более 40 работодателей в Псковской области получили субсидии за прием сотрудников в 2023 году

Отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило компаниям по итогам 2023 года 5 млн 613 тысяч рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Средства получили 44 работодателя, которые приняли на работу 171 сотрудника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Программа стимулирования занятости работает в России с 2021 года. Изначально она предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В 2023 году субсидирование распространили также на участников специальной военной операции.

На господдержку по этой программе могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие долгов по заработной плате, налогам, страховым взносам и штрафам.

На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов. Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет около 50 тыс. рублей на сотрудника. В регионах, где действует районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину.

Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, а затем направить заявление через Личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда.