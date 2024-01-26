Общество

Росстат подсчитал численность населения страны на 1 января 2024 года

Численность населения РФ по состоянию на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата.

При этом, по данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, а сельское — почти 36,6 миллиона человек.

Отмечается, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям, пишет «Прайм».

По состоянию на 1 января 2023 года показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.