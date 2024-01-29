Астрономо-геодезический диктант пройдет в Псковском планетарии 10 февраля

Псковский планетарий станет одной из площадок для проведения астрономо-геодезического диктанта, который пройдет в России 8-10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском планетарии.
Участникам диктанта будет предложено ответить на несколько вопросов по астрономии и смежным темам, которые не потребуют каких-то специфических знаний. После прохождения диктанта все участники, указавшие при регистрации свои ФИО и e-mail, получат электронный сертификат участника с указанием количества набранных баллов. «Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит пригласительный на двух человек на любой сеанс Псковского планетария и небольшой дополнительный сувенир на память!» - рассказали в планетарии.
Чтобы принять участие в диктанте надо зарегистрироваться по ссылке>>>
«Это необходимо, так как в зале ограниченное количество мест, и мы можем не вместить всех желающих без предварительной регистрации», - пояснили в планетарии.
Участие в диктанте бесплатное.
Подробную информацию можно найти в группах Псковского планетария и научно-просветительского проекта «Поехали!».
Мероприятие проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.