Общество

Астрономо-геодезический диктант пройдет в Псковском планетарии 10 февраля

Псковский планетарий станет одной из площадок для проведения астрономо-геодезического диктанта, который пройдет в России 8-10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском планетарии.

«8 февраля вся страна будет отмечать День российской науки, а 11 февраля Псковскому планетарию исполнится 50 лет! Чтобы отпраздновать такие даты не только весело, но и с пользой, мы предлагаем вам принять участие в астрономо-геодезическом диктанте, который будет проводиться совместными усилиями Псковского планетария, Астрономо-геодезического объединения и команды научно-просветительского проекта "Поехали!"», - отметили в планетарии.

Участникам диктанта будет предложено ответить на несколько вопросов по астрономии и смежным темам, которые не потребуют каких-то специфических знаний. После прохождения диктанта все участники, указавшие при регистрации свои ФИО и e-mail, получат электронный сертификат участника с указанием количества набранных баллов. «Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит пригласительный на двух человек на любой сеанс Псковского планетария и небольшой дополнительный сувенир на память!» - рассказали в планетарии.

Чтобы принять участие в диктанте надо зарегистрироваться по ссылке>>>

«Это необходимо, так как в зале ограниченное количество мест, и мы можем не вместить всех желающих без предварительной регистрации», - пояснили в планетарии.

Участие в диктанте бесплатное.

Где: Планетарий (улица Советская, 64А);

Когда: 10 февраля (суббота) 2024 года;

Время: 12:00-12:50;

Возраст: 10+

Подробную информацию можно найти в группах Псковского планетария и научно-просветительского проекта «Поехали!».

Мероприятие проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.