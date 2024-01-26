Общество

Иноагентами признали Максима Трудолюбова* и Дмитрия Потапенко*

Минюст признал иностранными агентами предпринимателя Дмитрия Потапенко*, публициста Максима Трудолюбова* и издание «Вот так»*.

По данным министерства, Потапенко* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Также ему вменяют участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, пишет «Интерфакс».

Трудолюбов*, по сведениям Минюста, сотрудничал с иностранными организациями, признанными в России нежелательными, а также выступал против СВО. Еще ему вменяют распространение недостоверных сведений ради формирования негативного образа России и ее армии, участие в создании и распространении контента иностранных агентов. Он проживает за пределами Российской Федерации, проинформировало министерство.

«Проект "Вот так"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация», - сказано в пресс-релизе.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов