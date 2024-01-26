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Общество

Андрей Турчак: Сегодня - второй день рождения Ленинграда

27.01.2024 11:22|ПсковКомментариев: 0

80 лет назад советскими войсками с Ленинграда была снята блокада, длившаяся почти два с половиной года. Сегодня - второй день рождения города, подчеркнул в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Это были долгие, скорбные 872 дня, - отметил он. - Каждый из них уносил жизни ленинградцев. Сначала сотнями, потом тысячами. Десятками тысяч. Настоящий геноцид, жертвами которого в одном городе стали более миллиона человек, стариков и детей. Убитых не только бомбежками. Замерзших насмерть и погибших от голода. Этой трагической странице нашей истории осталось много свидетельств. И они - не только о смерти и нечеловеческих испытаниях. Они - о несгибаемой воле людей, любви к родному городу, стремлении помочь ближнему. И о вере - вере в спасение и Победу».

С каждым годом живых свидетелей тех страшных дней – все меньше, продолжил Андрей Турчак. «Но их память живет в каждом, кто родился и вырос в Ленинграде. Здесь нет семьи, которой не коснулась блокада. Моя - не исключение», - сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

«Вечная слава защитникам Ленинграда. Вечная память погибшим воинам и мирным жителям», - добавил он.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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