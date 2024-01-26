Общество

Правительство одобрило создание инфосистемы с нормами русского языка

Правительство России одобрило создание бесплатной информационной системы, которая будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, пишет РИА Новости.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что законопроект направлен на создание бесплатной информационной системы, содержащей информацию о нормах современного русского литературного языка и истории словарного состава современного русского литературного языка, на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие государственного языка Российской Федерации, а также на популяризацию русского языка за рубежом.