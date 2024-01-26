Общество

Псковские следователи почтили память защитников и жителей Ленинграда

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области приняли участие в памятном мероприятии – возложении Гирлянды воинской Славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

27 января является Днём воинской славы России — Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада города длилась 872 дня. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.

Весь мир знает о мужестве этого города и людей, почти 900 дней и ночей живших в условиях полного окружения врага, без еды и воды, без тепла и света, но с надеждой и верой в победу.

В завершение мероприятия сотрудники регионального следственного управления и другие участвующие почтили минутой молчания память защитников и жителей Ленинграда, умерших в тяжкие годы войны, вспомнили всех ветеранов и детей войны, не доживших до сегодняшнего дня.