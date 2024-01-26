Общество

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память погибших от рук фашистов жителях СССР

Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли 27 января мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба Кремля

Мемориал возведен на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей, пишут «Известия».

Авторами мемориального комплекса по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой находится фигура матери с детьми. Внизу расположена скульптурная композиция из 150 барельефов, которые воссоздают истории реальных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов.

Также у стелы находится Вечный огонь, у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в странах Европы.

Открытие мемориального комплекса приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

В церемонии открытия также участвовали политики, общественные деятели и 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград».