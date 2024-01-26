Общество

Псковичи вошли в тройку лидеров в России по количеству турпоездок в Петербург

Среди отечественных туристов львиная доля посещений Санкт-Петербурга в 2023 году приходилась на Москву (22,5%). В топ-5 также вошли Московская область (6,1%), Псковская область (5,1%), Карелия (3,5%) и Нижегородская область (3,5%).

Об этом сообщает «Фонтанка.Ру» со ссылкой на данные, озвученные на деловом завтраке сервиса Hotel Advisors. В ходе мероприятия подводились итоги года для гостиничного рынка Санкт-Петербурга.

По данным «Турбарометра», в 2023-м Санкт-Петербург посетили 9,4 миллиона туристов. Таким образом, турпоток почти вернулся к допандемийному уровню (10,4 миллиона в 2019 году). Однако если прежде около 50% гостей приезжали из-за пределов РФ, то теперь на иностранцев приходится лишь 6% турпотока.