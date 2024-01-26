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Общество

Андрей Турчак исполнил мечты детей из Псковской области

28.01.2024 16:18|ПсковКомментариев: 0

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак исполнили мечты детей с «Ёлки желаний». Подарки от них получили ребята из Луганской Народной Республики, Запорожской и Псковской областей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, председатель «Единой России» подарил 12-летней Марине из Каменки-Днепровской Запорожской области акустическую гитару. Девочка занимается спортом, пишет стихи и давно мечтала научиться играть на гитаре.Подарок передала секретарь Запорожского реготделения «Единой России» Галина Данильченко.

Андрей Турчак выполнил желания нескольких детей. 

Воспитанники Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Псковская область), посетили аквапарк. Сертификаты в региональной общественной приемной «Единой России» ребятам передал помощник сенатора Валерий Филимонов.

16-летний Дима из Мелитополя Запорожской области получил долгожданный велосипед.А 14-летний Андрей из Стаханова (ЛНР) просил в подарок синтезатор – теперь он сможет регулярно заниматься музыкой. Подарок доставил секретарь реготделения «Единой России», председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Несмотря на то, что новогодние праздники заканчиваются, новогодние мечты наших детей продолжают исполняться. «Ёлка желаний» – настоящее воплощение мечты», – сказал он.

Напомним, акция «Ёлка желаний» инициирована президентом Владимиром Путиным на всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». Она проводится уже в шестой раз, к ней традиционно присоединяются глава государства, члены правительства, депутаты Госдумы, представители «Единой России». С 2022 года в акции также участвуют дети из новых регионов России и участников спецоперации.

Фото: er.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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