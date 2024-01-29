Общество

Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график

Для того, чтобы люди предпенсионного и пенсионного возрастов могли полноценно трудиться и приносить пользу экономике, необходимо на законодательном уровне зафиксировать их право на гибкие формы занятости на прежних местах работы. Такое предложение содержится в совместном докладе АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации нацпроектов в отношении россиян старшего возраста.

Это может быть удаленка, неполный рабочий день или неделя и т.п., отмечают в документе. Кроме того, нужно создать базы данных вакансий для таких работников и проводить мониторинг зарплат, чтобы выявить и устранить факты дискриминации пожилых людей.

Согласно данным доклада, парадигма изменилась и старшее поколение является не только объектом социальной заботы и ответственности, но и ресурсом для будущего, в том числе и трудовым. Однако, подчеркивается в докладе, помимо очевидных достижений (например, за последние четыре года профессиональное переобучение и дополнительное профобразование получили более 500 тыс. пожилых граждан), есть и проблемы, требующие решения.

Ученые из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ выяснили: вместо того чтобы к предпенсионному возрасту быть на пике заработков, средний россиянин оказывается на одном уровне с начинающим работником. Еще одна проблема — работники предпенсионного и пенсионного возрастов не могут претендовать на высокие позиции. Предпочтение отдается молодым, а пенсионеры, даже с высокой квалификацией, зачастую вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Для решения этих проблем эксперты предложили несколько мер. Одна из них — внедрение гибких форм занятости, которые позволяли бы пожилым людям работать на прежних местах работы дистанционно, неполный рабочий день или неделю.

«Эту меру мы считаем наиболее важной и эффективной, поскольку люди в определенном возрасте могут испытывать проблемы со здоровьем и им физиологически уже сложно работать полный день или просто уже иметь в виде приоритета жизнь вне работы. Поэтому очень важно, чтобы они могли иметь право на гибкую занятость», — пояснила «Известиям» руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.