Общество

О «ломающем» мозг продукте предупредили россиян

Жареный картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть после его употребления резко поднимается уровень глюкозы в крови, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, частое включение в рацион такого продукта может привести к нарушению кровообращения.

«Мы состоим из того, что мы едим. Это банальное выражение, но оно правдиво. Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином. Что, в свою очередь, ведет к нарушению кровообращения», – отметила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

В результате может ухудшиться кровоснабжение головного мозга, продолжила она.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают», – заключила Елена Соломатина.