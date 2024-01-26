Общество

Циклон принесёт облака и осадки на Северо-Запад России

На Северо-Запад уже в начале недели циклон принесёт облака, осадки и согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате здесь в дневные часы потеплеет до −2…+3°, на севере и востоке до 0…−5°. И только в конце рабочей недели станет немного прохладнее, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Южной России большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны, довольно прохладно. Днём в Крыму и на Кубани +1…+6°, в низовьях Волги и Дона до 0…−5°. И только в четверг-пятницу под влиянием атмосферного фронта пройдут небольшие дожди, в горах и Придонье со снегом, и станет на 4–5° теплее.

В Центральной России в понедельник без осадков, но дневная температура уже повысится до 0…−5°. Затем в регионе ожидается небольшой снег вперемешку с дождём, и показания термометров повысятся до −2…+3°.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут небольшие осадки, преобладающая температура днём 0…+3°, и только в конце периода станет на пару градусов прохладнее.

В Москве в понедельник существенные осадки маловероятны, днём воздух прогреется до −1…−4°. Со вторника местами ожидается небольшой снег вперемешку с дождём, и потеплеет до −1…+2°.